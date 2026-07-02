Англия обыграла ДР Конго и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу
Сегодня 2026, 01:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 01:29Сегодня 2026, 01:29
145Фото: Getty Images
Сборная Англии с трудом пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв ДР Конго со счетом 2:1. Матч 1/16 финала на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте начался с неожиданности: уже на 7-й минуте полузащитник конголезцев Брайан Сипенга вывел свою команду вперед.
Англичане долго не могли сравнять счет и были близки к сенсационному вылету, однако на помощь пришел капитан команды Харри Кейн. На 75-й минуте он головой отправил мяч в ворота соперника, а за четыре минуты до конца основного времени оформил дубль и принес Англии победу.
В 1/8 финала англичане сыграют со сборной Мексики. Матч состоится 7 июля. Сборная ДР Конго завершила выступление на турнире.
Самое читаемое
- Полтора миллиарда на реконструкцию: для заброшенного аквапарка Семея ищут инвестора
- С 1 июля начнут выдавать ваучеры: какие льготы получат многодетные семьи в Казахстане
- Сразу три вокзала открылись после реконструкции в Карагандинской области
- Подозреваемую в хищении 6 млрд тенге казахстанку задержали в Турции
- В Алматы таксист подвёз иностранцев за $150