Англия обыграла ДР Конго и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу

Сборная Англии с трудом пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв ДР Конго со счетом 2:1. Матч 1/16 финала на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте начался с неожиданности: уже на 7-й минуте полузащитник конголезцев Брайан Сипенга вывел свою команду вперед.

Англичане долго не могли сравнять счет и были близки к сенсационному вылету, однако на помощь пришел капитан команды Харри Кейн. На 75-й минуте он головой отправил мяч в ворота соперника, а за четыре минуты до конца основного времени оформил дубль и принес Англии победу.

В 1/8 финала англичане сыграют со сборной Мексики. Матч состоится 7 июля. Сборная ДР Конго завершила выступление на турнире.