Англия забила 10 голов и завоевала бронзу чемпионата мира-2026
Сборная Англии стала бронзовым призером чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв в матче за третье место команду Франции со счетом 6:4.
19 Июля 2026, 09:29
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19 Июля 2026, 09:2919 Июля 2026, 09:29
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Встреча прошла в Майами на стадионе Hard Rock Stadium. В составе английской команды дубль оформил Букайо Сака, отличившийся на 37-й, 45+1-й и 87-й минутах (с пенальти). Также голы забили Деклан Райс (3-я минута), Эзри Конса (18) и Джуд Беллингем (90+8).
У французов мячи забили Килиан Мбаппе (48, 66), Брэдли Баркола (54) и Усман Дембеле (90+6).
Таким образом, сборная Англии завоевала бронзовые медали мирового первенства. Финал чемпионата мира состоится 19 июля: за титул поборются сборные Испании и Аргентины.
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