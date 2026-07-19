Англия забила 10 голов и завоевала бронзу чемпионата мира-2026

Встреча прошла в Майами на стадионе Hard Rock Stadium. В составе английской команды дубль оформил Букайо Сака, отличившийся на 37-й, 45+1-й и 87-й минутах (с пенальти). Также голы забили Деклан Райс (3-я минута), Эзри Конса (18) и Джуд Беллингем (90+8).

У французов мячи забили Килиан Мбаппе (48, 66), Брэдли Баркола (54) и Усман Дембеле (90+6).

Таким образом, сборная Англии завоевала бронзовые медали мирового первенства. Финал чемпионата мира состоится 19 июля: за титул поборются сборные Испании и Аргентины.