Общереспубликанский форум этнокультурных объединений на тему «Новая Конституция – фундамент справедливого и прогрессивного Казахстана» прошел в Астане в Доме Дружбы, передает BAQ.KZ.

В работе форума приняли участие заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов, депутаты Парламента, члены Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана», руководители и актив республиканских, региональных этнокультурных объединений, представители общественных структур АНК, «Ассамблея жастары», экспертного сообщества.

К работе форума в онлайн-режиме были подключены региональные Дома дружбы, что обеспечило широкое представительство областей.

В ходе обсуждения были выделены ключевые положения проекта Новой Конституции и их значение для дальнейшего развития государства. Особое внимание уделено укреплению общественного согласия, единства и солидарности, а также развитию межэтнического взаимодействия как важного фактора устойчивости и поступательного развития страны.

Особо акцентировано внимание на предстоящем республиканском референдуме, который состоится 15 марта 2026 года. Отмечено, что проведение референдума о принятии Новой Конституции станут важным этапом модернизации политической системы и укрепления правовых основ развития Казахстана на долгосрочную перспективу.

Подчеркнуто, что документ подготовлен в ходе широкой общественной дискуссии и отражает народное участие граждан в формировании обновленного Основного закона.

По итогам мероприятия участники форума выразили единогласную поддержку проекту новой Конституции и реформам, инициированным Главой государства.

Актив Ассамблеи народа Казахстана подтвердил готовность продолжать масштабную информационно-разъяснительную работу, направленную на обеспечение открытого диалога и широкое вовлечение общественности, а также призвал соотечественников проявить гражданскую ответственность и принять активное участие в республиканском референдуме 15 марта 2026 года.