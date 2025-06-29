Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина вместе с чешской партнёршей Марией Боузковой одержали уверенную победу в финале травяного турнира категории WTA 250, проходившего в английском Истбурне. В напряжённой борьбе с дуэтом из Китая и Австралии - Се Шувэй и Майей Джойнт - казахстанско-чешская команда взяла верх в двух сетах со счётом 6:4, 7:5, передает BAQ.KZ.

Матч длился один час и 23 минуты, за которые Анна и Мария показали отличную подачу, выполнив три подачи навылет и совершив всего одну двойную ошибку. В ходе поединка спортсменки реализовали пять брейк-пойнтов из тринадцати, демонстрируя высокий класс и стабильность.

Победа принесла Данилиной и Боузковой по 250 рейтинговых очков, что позволит казахстанской теннисистке подняться в рейтинге WTA на одну позицию и занять восьмое место в мире. Это значительный шаг вперёд в карьере Анны, которая уже успела проявить себя, сыграв в четырёх финалах подряд - в том числе став вице-чемпионкой на "Ролан Гаррос", а также в Лондоне и Ноттингеме.