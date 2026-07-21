Шымбулак и Oi-Qaragai объединят в крупнейший горнолыжный курорт
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В Алматы планируют реализовать масштабный проект по развитию горнолыжной инфраструктуры. Он предусматривает объединение курортов «Шымбулак» и Oi-Qaragai в единую систему через базовую станцию «Медеу», передает BAQ.KZ.
Как сообщили в городском управлении туризма, в рамках проекта планируется построить 30 новых канатных дорог и создать 151 километр новых горнолыжных трасс. Также предусмотрена модернизация существующей инфраструктуры, что позволит значительно расширить возможности крупнейшего горного кластера страны.
После завершения работ пропускная способность горнолыжной системы увеличится почти в пять раз – с 6 тысяч до 30 тысяч посетителей в сутки.
Параллельно в Алматы разрабатывают Комплексный план развития Алматинского горного кластера до 2029 года. Документ включает 73 мероприятия по семи ключевым направлениям, направленным на развитие туристической и горной инфраструктуры региона.
Ожидается, что реализация проекта даст заметный импульс развитию туризма. По прогнозам, поток иностранных туристов вырастет почти вдвое – с 986 тысяч до 1,7 миллиона человек, а число занятых в туристической отрасли увеличится до 101,8 тысячи человек.
Власти рассчитывают, что модернизация горнолыжной инфраструктуры позволит сделать Алматы одним из крупнейших центров горного туризма в Центральной Азии.
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