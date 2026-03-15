Казахстанская теннисистка Анна Данилина улучшила свои позиции в мировом рейтинге WTA после выступления на турнире серии WTA 1000 Indian Wells, передает BAQ.KZ.

По итогам соревнований спортсменка набрала 6895 рейтинговых очков и поднялась на четвертую строчку мирового рейтинга в парном разряде. До начала турнира представительница Казахстан занимала шестое место.

В финале престижного турнира Данилина выступала в паре с теннисисткой из Сербия Александра Крунич. Их соперницами в решающем матче стали американка Тейлор Таунсенд и представительница Чехия Катерина Синякова, которые считались фаворитками встречи.

Финальный матч продолжался 1 час 35 минут. В итоге победу в двух сетах одержал американо-чешский дуэт — 7:6 (7:4), 6:4.

Несмотря на поражение в финале, успешное выступление на турнире позволило Анне Данилиной значительно улучшить свои позиции в мировом рейтинге.