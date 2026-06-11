Анна Данилина с победы начала выступление на турнире в Лондоне

Казахстанская теннисистка Анна Данилина успешно стартовала на турнире категории WTA 500, который проходит в Лондоне. В парном разряде она выступает вместе с представительницей Сербии Александрой Крунич.

В матче первого круга казахстанско-сербский дуэт встретился с норвежкой Ульрикке Эйкери и американкой Куинн Глисон. Данилина и Крунич уверенно провели встречу и одержали победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 26 минут. Благодаря этой победе теннисистки вышли во второй круг соревнований.

Следующими соперницами Данилиной и Крунич станут словачка Тереза Михаликова и британка Оливия Николлс.

Для Анны Данилиной это очередное успешное выступление в паре с Александрой Крунич после выхода в финал «Ролан Гаррос».

Турнир WTA 500 в столице Великобритании проходит с 8 по 14 июня. Призовой фонд соревнований составляет 1,915 миллиона долларов.