Анна Данилина выиграла турнир WTA 1000 в Дохе
Сегодня 2026, 19:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 19:18Сегодня 2026, 19:18
74Фото: Федерация тенниса Казахстана
Лидер женской сборной Казахстана по теннису в парном разряде Анна Данилина стала победительницей турнира категории WTA 1000 в Дохе (Катар), передает BAQ.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
На турнире казахстанская спортсменка выступала в паре с представительницей Сербии Александра Крунич. В финальном матче им противостоял дуэт Елена Остапенко / Се Шувей.
Решающая встреча выдалась напряженной: после проигранного первого сета Данилина и Крунич сумели переломить ход игры и одержали волевую победу со счетом 0:6, 7:6, 10:8.
Самое читаемое
- Михаил Шайдоров получил рекордное вознаграждение за олимпийское золото
- Мать Бишимбаева добилась приговора: родственницу осудили за мошенничество на $990 тысяч
- В Казахстане задумались об отмене СОР и СОЧ: почему учителя говорят "достаточно"
- Чемпион — чемпиону: Нэйтан Чен обратился к Михаилу Шайдорову
- "Мишабай, брат!": Димаш Кудайберген подарил Олимпийскому чемпиону железного коня