Лидер женской сборной Казахстана по теннису в парном разряде Анна Данилина стала победительницей турнира категории WTA 1000 в Дохе (Катар), передает BAQ.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

На турнире казахстанская спортсменка выступала в паре с представительницей Сербии Александра Крунич. В финальном матче им противостоял дуэт Елена Остапенко / Се Шувей.

Решающая встреча выдалась напряженной: после проигранного первого сета Данилина и Крунич сумели переломить ход игры и одержали волевую победу со счетом 0:6, 7:6, 10:8.