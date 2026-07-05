Анна Данилина вышла в 1/8 финала Уимблдона в парном разряде
Сегодня 2026, 06:34
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Сегодня 2026, 06:34Сегодня 2026, 06:34
126Фото: ФТК
Анна Данилина вместе с сербкой Александра Крунич пробилась в 1/8 финала парного турнира Уимблдона-2026. Во втором круге казахстанско-сербский дуэт обыграл украинок Ангелина Калинина и Даяна Ястремская. Матч продолжался 1 час 47 минут и завершился волевой победой со счетом 2:6, 6:4, 6:0.
За время встречи Данилина и Крунич выполнили один эйс, допустили шесть двойных ошибок и реализовали шесть брейк-пойнтов из 13. В матче за выход в четвертьфинал Уимблдона казахстанско-сербская пара сыграет с победительницами встречи Ингрид Нейл / Джулиана Олмос и Ульрикке Эйкери / Куинн Глисон.
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