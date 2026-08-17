В Мерке похоронили 19-летнюю Мадину, чья смерть вызвала резонанс

В Мерке сегодня простились с 19-летней Мадиной Авезовой. По предварительным данным, девушка покончила с собой после проблем в семье. У нее остался восьмимесячный ребенок. По словам присутствовавших на церемонии прощания, мать погибшей тяжело перенесла смерть дочери и не могла сдержать слез.

Родные Мадины не верят в версию о самоубийстве. Ранее подруга погибшей рассказывала о конфликтах в семье и утверждала, что Мадина жаловалась на побои от мужа. По ее словам, она также видела у подруги синяки и получала фотографии травм. Последняя ссора, как утверждают близкие, произошла из-за батончика «Барни», который супруг купил ребенку, а съела его Мадина. Из-за этого десерта девушку якобы побили. После этого пострадавшая, по словам подруги, собиралась уйти от мужа и развестись.

Полиция Жамбылской области сообщила о начале досудебного расследования по факту доведения до самоубийства. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.