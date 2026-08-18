Россияне всё чаще едут в Казахстан: миграционный поток развернулся

Миграционный поток между Казахстаном и Россией меняется. За первое полугодие в Россию уехало около 1,2 тысячи казахстанцев, тогда как в обратном направлении проследовали около 1,6 тысячи россиян. Казахстан всё чаще становится не транзитной точкой, а местом, куда переезжают. Еще несколько лет назад Россия была главным направлением для казахстанцев, решавших уехать из страны. Однако интерес к переезду заметно снизился. На фоне войны, санкций и экономической неопределенности северный сосед уже не выглядит таким привлекательным вариантом, как раньше.

Одновременно Казахстан становится более заметным направлением для граждан России. Близость двух стран, отсутствие языкового барьера и возможность относительно быстро адаптироваться делают переезд сюда проще. Официальная статистика показывает и более широкий тренд: в январе–марте 2026 года число прибывших в Казахстан составило 6197 человек, а выбывших — 989. Миграционное сальдо оказалось положительным и составило 5208 человек.

Получается любопытная картина: еще недавно казахстанцы смотрели на север в поисках лучших возможностей, а теперь часть миграционного потока движется в обратную сторону.