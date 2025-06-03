Казахстанская теннисистка Анна Данилина продолжает уверенное выступление на Открытом чемпионате Франции, передает BAQ.KZ. В дуэте с сербкой Александрой Крунич она пробилась в четвертьфинал турнира, обыграв в 1/8 финала одну из фавориток - пятую сеяную пару Эйжа Мухаммад (США) и Деми Схюрс (Нидерланды).

Матч завершился в двух сетах - 6:4, 6:0. Данилина и Крунич продемонстрировали мощную игру, особенно во втором сете, не оставив соперницам ни единого шанса.

Теперь в борьбе за выход в полуфинал им предстоит встретиться с главными претендентками на титул - чешско-американским дуэтом Катержина Синякова / Тейлор Таунсенд, посеянным под первым номером. Матч обещает стать настоящим испытанием для Данилиной и Крунич, но с такой формой казахстанско-сербский тандем имеет все шансы на сенсацию.

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