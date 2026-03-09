Анна Данилина вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе
Данилина занимает седьмое место в рейтинге WTA.
Казахстанская теннисистка Анна Данилина успешно преодолела стадию 1/8 финала в парном разряде престижного турнира категории WTA 1000 Indian Wells Open в Индиан-Уэллс (США), передает BAQ.KZ.
Данилина выступает в дуэте с сербской теннисисткой Александра Крунич. В матче за выход в четвертьфинал их пара уверенно обыграла украинско-американский тандем Людмила Киченок / Дезире Кравчик. Встреча завершилась в двух сетах — 6:4, 6:1.
Отметим, что Данилина является первой ракеткой Казахстана в парном разряде и занимает седьмое место в рейтинге WTA. Крунич в этом списке располагается на восьмой позиции.
Индиан-Уэллс (США). WTA 1000. Парный разряд, хард. 1/8 финала
Данилина / Крунич — Киченок / Кравчик — 6:4, 6:1
Тем временем в мужском парном турнире категории ATP-1000 на этих соревнованиях неудачно выступил казахстанец Александр Бублик. Он играл в паре с венгерским теннисистом Фабиан Марожан, однако их дуэт выбыл уже в первом круге.
Казахстанско-венгерская пара уступила французскому тандему Садьо Думбия / Фабьен Ребул — 2:6, 2:6.
