Казахстанская теннисистка Анна Данилина успешно преодолела стадию 1/8 финала в парном разряде престижного турнира категории WTA 1000 Indian Wells Open в Индиан-Уэллс (США), передает BAQ.KZ.

Данилина выступает в дуэте с сербской теннисисткой Александра Крунич. В матче за выход в четвертьфинал их пара уверенно обыграла украинско-американский тандем Людмила Киченок / Дезире Кравчик. Встреча завершилась в двух сетах — 6:4, 6:1.

Отметим, что Данилина является первой ракеткой Казахстана в парном разряде и занимает седьмое место в рейтинге WTA. Крунич в этом списке располагается на восьмой позиции.

Индиан-Уэллс (США). WTA 1000. Парный разряд, хард. 1/8 финала

Данилина / Крунич — Киченок / Кравчик — 6:4, 6:1

Тем временем в мужском парном турнире категории ATP-1000 на этих соревнованиях неудачно выступил казахстанец Александр Бублик. Он играл в паре с венгерским теннисистом Фабиан Марожан, однако их дуэт выбыл уже в первом круге.

Казахстанско-венгерская пара уступила французскому тандему Садьо Думбия / Фабьен Ребул — 2:6, 2:6.