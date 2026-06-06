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В акимате Астаны опровергли информацию о месте строительства второго аэропорта

Вчера 2026, 23:11
АВТОР
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Акимат города Астана Вчера 2026, 23:11
Вчера 2026, 23:11
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Фото: Акимат города Астана

В акимате Астаны прокомментировали распространившуюся информацию о возможном месте строительства второго аэропорта столицы.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что новую воздушную гавань могут построить в направлении поселка Шортанды вдоль трассы Астана — Кокшетау. Однако в городской администрации уточнили, что указанная территория не входит в административные границы столицы и поэтому не может быть предусмотрена в Генеральном плане Астаны.

В акимате подчеркнули, что окончательное решение о размещении второго аэропорта на сегодняшний день не принято. В рамках корректировки Генерального плана рассматриваются различные перспективные направления для возможного строительства объекта, однако говорить о конкретной локации пока преждевременно.

После утверждения изменений и дополнений депутатами маслихата проект Генерального плана будет направлен на согласование в Правительство Казахстана.

Таким образом, информация о строительстве второго аэропорта в районе Шортанды официального подтверждения не получила.

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