Казахстанская теннисистка Анна Данилина уверенно продолжает борьбу на престижном турнире серии WTA 500 в Нинбо (Китай), одержав победу в парном разряде, передает BAQ.KZ.

В дуэте с представительницей Сербии Александрой Крунич, она вышла в четвертьфинал, обыграв мощную международную пару — Лауру Зигемунд из Германии и американку Софию Кенин.

Матч закончился со счётом 6:2, 7:5 — казахстанско-сербский тандем показал слаженную игру и уверенность на корте, особенно в решающие моменты второго сета, где удалось сохранить концентрацию и довести дело до победы.

Следующее испытание для Данилиной и Крунич — встреча с парой Николь Меличар-Мартинез (США) и Людмила Самсонова (Россия), которая обещает быть не менее напряжённой.