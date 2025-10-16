Анна Данилина вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Китае
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанская теннисистка Анна Данилина уверенно продолжает борьбу на престижном турнире серии WTA 500 в Нинбо (Китай), одержав победу в парном разряде, передает BAQ.KZ.
В дуэте с представительницей Сербии Александрой Крунич, она вышла в четвертьфинал, обыграв мощную международную пару — Лауру Зигемунд из Германии и американку Софию Кенин.
Матч закончился со счётом 6:2, 7:5 — казахстанско-сербский тандем показал слаженную игру и уверенность на корте, особенно в решающие моменты второго сета, где удалось сохранить концентрацию и довести дело до победы.
Следующее испытание для Данилиной и Крунич — встреча с парой Николь Меличар-Мартинез (США) и Людмила Самсонова (Россия), которая обещает быть не менее напряжённой.
Самое читаемое
- Костанай во тьме: даже после миллиардных вложений горожане ходят по неосвещённым улицам
- Школьницу изнасиловали в Алматинской области
- "270 солдат за три года": депутат потребовал решить проблему дедовщины в армии
- Страшное ДТП в Алматинской области унесло жизни двух человек
- Военные реформы назрели: депутаты требуют пересмотреть систему обеспечения армии