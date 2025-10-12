Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина вышла в финал престижного турнира WTA 1000, который проходит в китайском Ухане, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В полуфинале казахстанско-сербский дуэт Данилина / Крунич одержал победу над парой Лаура Зигемунд (Германия) и Фанни Штоллар (Венгрия) со счетом 6:1, 4:6, 11:9.

В решающем матче спортсменки встретятся с чешско-австралийским дуэтом Катержина Синякова / Сторм Хантер.

Напомним, в прошлом году Анна Данилина завоевала свой первый титул WTA 1000, выиграв этот же турнир вместе с россиянкой Ириной Хромачевой.