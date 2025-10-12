Анна Данилина вышла в финал турнира WTA 1000 в Китае
Казахстанская теннисистка борется за свой второй титул серии "тысячников" в парном разряде.
Сегодня, 08:30
54Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина вышла в финал престижного турнира WTA 1000, который проходит в китайском Ухане, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
В полуфинале казахстанско-сербский дуэт Данилина / Крунич одержал победу над парой Лаура Зигемунд (Германия) и Фанни Штоллар (Венгрия) со счетом 6:1, 4:6, 11:9.
В решающем матче спортсменки встретятся с чешско-австралийским дуэтом Катержина Синякова / Сторм Хантер.
Напомним, в прошлом году Анна Данилина завоевала свой первый титул WTA 1000, выиграв этот же турнир вместе с россиянкой Ириной Хромачевой.
