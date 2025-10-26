Казахстанская теннисистка Анна Данилина продолжает успешное выступление на турнире WTA 500 в Токио, передает BAQ.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса. В дуэте с сербкой Александрой Крунич она вышла в финал парного разряда, обыграв в полуфинале японку Сюко Аояму и испанку Кристину Букшу — 6:2, 6:3.

Теперь Данилина и Крунич поборются за титул, а их соперницы по финалу определятся позже. Победа в Токио особенно важна для казахстанско-сербского дуэта: они продолжают борьбу за путёвку на итоговый турнир WTA, где сыграют восемь лучших пар сезона. Сейчас теннисистки занимают девятое место в чемпионской гонке, отставая от заветной восьмёрки на 200 очков. Чтобы попасть в число участников, Данилиной и Крунич необходимо выиграть турнир в Токио и ещё один турнир серии WTA 250 в Китае.

Тем временем другая звезда казахстанского тенниса, Елена Рыбакина, вынуждена была сняться с турнира на стадии полуфинала.

Очень жаль, что я не могу играть сегодня. На этой неделе у меня были проблемы со спиной, и я не могу выступать на 100%. Я разочарована, что фанаты не увидят меня сегодня, но надеюсь вернуться в следующем году, — сказала Рыбакина, чьи слова приводит официальный сайт WTA.

Елена должна была сыграть против чешки Линды Носковой, однако теперь вторая полуфинальная пара не состоится.