Анна Данилина вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Дубае
Сегодня 2026, 01:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 01:30Сегодня 2026, 01:30
110Фото: НОК РК
Казахстанская теннисистка Анна Данилина продолжает успешное выступление на турнире категории WTA 1000 в Дубае. В паре с сербской спортсменкой Александрой Крунич она пробилась в полуфинал соревнований, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.
В четвертьфинале казахстанско-сербский дуэт встретился с парой Людмила Киченок / Дезире Кравчик. Матч продолжался чуть более полутора часов и завершился победой Данилиной и Крунич на решающем тай-брейке.
WTA 1000, Дубай. Хард. 1/4 финала:
Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия) — Людмила Киченок (Украина) / Дезире Кравчик (США) — 6:1, 4:6, 10:6.
Благодаря этой победе Данилина и её напарница вышли в полуфинал турнира, где сыграют с победительницами матча Габриэла Дабровски / Луиза Стефани — Джулиана Олмос / Джессика Пегула.
Самое читаемое
- В Туркестанской области массово ловят торговцев на завышении цен
- В Казахстане вводят новые правила интернет-покупок: появятся НДС и отдельная декларация
- После скандала аккаунт курьера из Алматы заблокировали
- Аэропорт Семея оштрафован на 8,8 млн тенге за монопольные цены на топливо
- Залужный обвинил Зеленского: почему контрнаступление Украины 2023 года провалилось