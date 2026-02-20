Казахстанская теннисистка Анна Данилина продолжает успешное выступление на турнире категории WTA 1000 в Дубае. В паре с сербской спортсменкой Александрой Крунич она пробилась в полуфинал соревнований, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

В четвертьфинале казахстанско-сербский дуэт встретился с парой Людмила Киченок / Дезире Кравчик. Матч продолжался чуть более полутора часов и завершился победой Данилиной и Крунич на решающем тай-брейке.

WTA 1000, Дубай. Хард. 1/4 финала:

Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия) — Людмила Киченок (Украина) / Дезире Кравчик (США) — 6:1, 4:6, 10:6.

Благодаря этой победе Данилина и её напарница вышли в полуфинал турнира, где сыграют с победительницами матча Габриэла Дабровски / Луиза Стефани — Джулиана Олмос / Джессика Пегула.