Анна Данилина вышла в третий круг парного турнира Уимблдона

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с представительницей Сербии Александрой Крунич вышла в третий круг парного разряда Уимблдона-2026. Об этом сообщили в Федерации тенниса Казахстана.

Во втором круге казахстанско-сербская пара встретилась с украинским дуэтом Ангелины Калининой и Даяны Ястремской. Матч продолжался 1 час 47 минут и завершился победой Данилиной и Крунич со счетом 2:6, 6:4, 6:0.

По ходу встречи победительницы выполнили один эйс, допустили шесть двойных ошибок и реализовали шесть из 13 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Анна Данилина и Александра Крунич сыграют с победительницами матча между парами Ингрид Нейл (Эстония) / Джулиана Олмос (Мексика) и Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Куинн Глисон (США).