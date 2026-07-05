Анна Данилина вышла в третий круг парного турнира Уимблдона
Казахстанская теннисистка продолжает борьбу за титул в дуэте с Александрой Крунич.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с представительницей Сербии Александрой Крунич вышла в третий круг парного разряда Уимблдона-2026. Об этом сообщили в Федерации тенниса Казахстана.
Во втором круге казахстанско-сербская пара встретилась с украинским дуэтом Ангелины Калининой и Даяны Ястремской. Матч продолжался 1 час 47 минут и завершился победой Данилиной и Крунич со счетом 2:6, 6:4, 6:0.
По ходу встречи победительницы выполнили один эйс, допустили шесть двойных ошибок и реализовали шесть из 13 брейк-пойнтов.
За выход в четвертьфинал Уимблдона Анна Данилина и Александра Крунич сыграют с победительницами матча между парами Ингрид Нейл (Эстония) / Джулиана Олмос (Мексика) и Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Куинн Глисон (США).
Самое читаемое
- Казахстан направил делегацию на церемонию прощания с аятоллой Хаменеи
- Чемпиона мира по боксу Темиртаса Жусупова обвинили в жестоком избиении жены
- Поисковая собака спасла 26 человек после землетрясения в Венесуэле
- Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026
- «Такой природы я нигде не видел»: известный путешественник восхитился Мангистау