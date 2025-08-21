22 августа в Казахстане ожидается нестабильная погодная обстановка, предупреждает РГП "Казгидромет", передает BAQ.KZ.

В нескольких областях страны прогнозируются грозы, шквалы, град и аномально высокая температура. В столице, Астане, днем ожидается гроза, с возможными порывами ветра до 15-20 м/с, а также град и шквал. В Акмолинской области сильный дождь и гроза будут сопровождаться туманом на западе, севере и востоке ночью и утром. На этом же участке ветер будет порывистым, достигающим 15-20 м/с. В Кокшетау также прогнозируется гроза и туман ночью и утром.

В Алматинской области днем температура поднимется до 35 градусов, а юго-восточный ветер будет переходить на юго-западный, с порывами до 18 м/с в горных районах. В Конаеве также ожидается сильная жара. В Атырауской области ночные часы принесут грозу и град, а также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность на востоке и западе региона. В Жамбылской области ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, а температура в некоторых районах будет способствовать повышенной пожарной опасности. В Таразе также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность в течение всего дня.

В связи с ухудшением погодных условий гражданам рекомендуется соблюдать осторожность и следить за прогнозами.