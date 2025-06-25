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Аномальная жара оставила без света жителей Шымкента

Сегодня, 14:50
АВТОР
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pexels.com Сегодня, 14:50
Сегодня, 14:50
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Фото: pexels.com

В связи с аномальной жарой, установившейся в на юге страны с 23 по 24 июня, в ряде районов Шымкента и Туркестанской области зафиксированы локальные отключения электроэнергии, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит", основными причинами перебоев стали перегрузки на электросетях из-за резкого увеличения потребления и повреждения оборудования.

Дополнительную нагрузку создали несогласованные земельные работы сторонних организаций, в результате которых были повреждены подземные кабельные линии.

Для устранения последствий компания задействовала дополнительные аварийно-ремонтные бригады. Восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме.

В компании извинились за временные неудобства и поблагодарили потребителей за понимание.

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