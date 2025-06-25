Аномальная жара оставила без света жителей Шымкента
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В связи с аномальной жарой, установившейся в на юге страны с 23 по 24 июня, в ряде районов Шымкента и Туркестанской области зафиксированы локальные отключения электроэнергии, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит", основными причинами перебоев стали перегрузки на электросетях из-за резкого увеличения потребления и повреждения оборудования.
Дополнительную нагрузку создали несогласованные земельные работы сторонних организаций, в результате которых были повреждены подземные кабельные линии.
Для устранения последствий компания задействовала дополнительные аварийно-ремонтные бригады. Восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме.
В компании извинились за временные неудобства и поблагодарили потребителей за понимание.
Самое читаемое
- 9 миллиардов в асфальт: почему в Костанае недовольны самым масштабным ремонтом
- Премии, гранты и благодарности: Токаев отметил лучших представителей СМИ
- Женщину убило веткой во время урагана в Аксу: семье погибшей закроют кредиты
- Въезд в Россию через приложение: что нужно знать казахстанцам о новом порядке
- Молодёжь в Актау устроила опасное шоу с флагами США