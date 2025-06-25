В связи с аномальной жарой, установившейся в на юге страны с 23 по 24 июня, в ряде районов Шымкента и Туркестанской области зафиксированы локальные отключения электроэнергии, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит", основными причинами перебоев стали перегрузки на электросетях из-за резкого увеличения потребления и повреждения оборудования.

Дополнительную нагрузку создали несогласованные земельные работы сторонних организаций, в результате которых были повреждены подземные кабельные линии.

Для устранения последствий компания задействовала дополнительные аварийно-ремонтные бригады. Восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме.

В компании извинились за временные неудобства и поблагодарили потребителей за понимание.