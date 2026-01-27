В штате Виктория температура воздуха достигла 48,9 градуса, что стало новым рекордом для региона. В штатах Новый Южный Уэльс и Южная Австралия столбики термометров поднялись до 49 градусов. В районе Ренмарк в Южной Австралии температура достигала 49,6 градуса, что также стало новым температурным рекордом.

В районе Отуэйс в штате Виктория из-за экстремальной жары вспыхнул пожар. Сообщается об опасениях, что огнем могли быть повреждены многочисленные жилые постройки. Пожарные команды работают в крайне сложных условиях, при этом возгорание пока не удалось взять под контроль.

Кроме того, по всему штату было зафиксировано отключение электроэнергии более чем в 63 300 домохозяйствах.

По прогнозам, в ближайшие дни во многих штатах температура достигнет пиковых значений, приблизившись к 50 градусам, что приведет к росту угрозы лесных пожаров.

Ожидается, что аномальная жара продлится как минимум до конца недели.