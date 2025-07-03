Во Франции из-за экстремальной жары приостановлена работа около 1350 школ, передает BAQ.KZ. Учебные заведения были закрыты на один день, чтобы обеспечить безопасность детей в условиях аномальной жары, сообщают местные власти.

Согласно данным метеорологического агентства Météo-France, в 16 департаментах страны, включая Париж, введен красный уровень тревоги из-за высоких температур, достигающих от 20 до 41 градуса Цельсия. В еще 68 департаментах действует оранжевый уровень. Эти меры стали частью борьбы с продолжительным периодом жары, который оказывает влияние на повседневную жизнь.

Вчера из-за жаркой погоды были закрыты около 750 школ, а сегодня количество закрытых учебных заведений увеличилось до 1350. Такие меры были необходимы для защиты здоровья учеников и персонала.

Кроме того, аномальная жара спровоцировала рост уровня озонового загрязнения, особенно в столичном регионе. В ответ на это префектура полиции Парижа объявила о введении строгих ограничений на движение: въезд в город разрешен только для транспортных средств с низким уровнем выбросов. Для остальных машин введены запреты на въезд, а также ограничены скоростные лимиты на нескольких участках дорог.

Погода продолжает оставаться жаркой, и метеорологи предупреждают, что аномальные температуры могут сохраняться в ближайшие дни.