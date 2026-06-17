Аномальную жару прогнозируют в некоторых областях Казахстана на 18 июня

Во всех областях Казахстан на 18 июня объявили штормовое предупреждение.

Как передает «Казгидромет», в Астане временами ожидаются дождь и гроза, днем возможен град. Северо-восточный ветер днем усилится до 15–18 метров в секунду.

В Алматы днем прогнозируются небольшой дождь и гроза. В городе сохраняется высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау, включая горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов, ожидаются кратковременный дождь и гроза. Порывы северо-западного ветра могут достигать 15–20 метров в секунду.

В Шымкенте ожидаются кратковременный дождь и гроза. Северо-западный ветер сменится северо-восточным, его порывы составят 15–20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области днем в центре и на юге ожидаются дождь, гроза и шквал. Северо-западный и северный ветер в центре области усилится до 15–20 метров в секунду. Температура воздуха повысится до 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетісу днем в горных районах прогнозируются кратковременный дождь и гроза. В районе Алакольских озер ожидается усиление северо-восточного ветра до 15–20 метров в секунду. Сохраняется сильная жара 35–37 градусов. В центре и на юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке и западе — чрезвычайная.

В Актюбинской области ночью на севере и в центре ожидаются дождь и гроза. Днем осадки с грозами прогнозируются на северо-востоке, востоке и юге региона. На юге области ожидается сильная жара до 37 градусов.

В Мангистауской области днем ожидается сильная жара 38–39 градусов. На западе и северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области днем на севере и юге ожидаются небольшой дождь и гроза, в предгорных и горных районах — кратковременный дождь и гроза. Порывы северо-западного ветра достигнут 15–20 метров в секунду. Воздух прогреется до 35–38 градусов. На юге и западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере — чрезвычайная.

В Атырауской области днем на западе ожидаются небольшой дождь и гроза. Температура воздуха достигнет 35–36 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью на западе и севере ожидаются небольшой дождь и гроза. Днем на западе и юге прогнозируются дождь и гроза, на севере — небольшой дождь и гроза. Порывы восточного и северо-восточного ветра достигнут 15–20 метров в секунду. На юге области ожидается сильная жара 35–37 градусов. На юге сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке и в центре — чрезвычайная.

В области Ұлытау ночью на юге ожидаются дождь и гроза. Днем осадки с грозами прогнозируются на севере, востоке и в центре области. Северо-восточный ветер усилится до 15–20 метров в секунду. Ожидается сильная жара 35–37 градусов. На юге сохраняется, а на востоке ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области утром и днем на западе, севере и юго-востоке ожидаются дождь, гроза, град и шквал. Ночью и утром на севере и востоке возможен туман. Порывы северо-восточного ветра достигнут 15 метров в секунду. На юге области сохранится сильная жара до 35 градусов. На юге и юго-западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью на севере, востоке и юге ожидаются дождь и гроза. Днем прогнозируются дождь и гроза, на юге и востоке — сильный дождь. На севере, востоке и юге возможны град и шквал. Ночью и утром местами ожидается туман. Порывы ветра составят 15–20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области на западе и юге ожидается высокая пожарная опасность. На крайнем западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью на юге ожидаются небольшой дождь и гроза. Днем на западе, юге и востоке прогнозируются кратковременный дождь, гроза и град. Порывы северо-западного и северного ветра достигнут 15–20 метров в секунду. Температура воздуха повысится до 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, а на юге, в центре и на северо-западе — чрезвычайная.

В области Абай ночью на юге ожидаются небольшой дождь и гроза. Днем на юге и востоке прогнозируются кратковременный дождь, гроза и град. Северный и северо-восточный ветер усилится до 15–20 метров в секунду. Ожидается сильная жара 35–36 градусов. На западе, северо-востоке, востоке и юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области на севере ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области она сохраняется.

В Туркестанской области на западе, севере, юге, а также в горных и предгорных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Порывы ветра достигнут 15–20 метров в секунду. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью на севере, востоке и в центре ожидаются дождь и гроза. Днем прогнозируются дождь, гроза, а также сильный дождь и град на севере, востоке и в центре области. Ночью и утром на западе и севере возможен туман. Порывы северо-восточного и восточного ветра достигнут 15–20 метров в секунду. Температура воздуха повысится до 35 градусов. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке — чрезвычайная.

В Жамбылской области на западе, севере, юге и в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Скорость ветра местами достигнет 15–20 метров в секунду. По области сохраняется высокая пожарная опасность, а на западе и юге — чрезвычайная.