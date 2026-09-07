Антарктида поставила рекорд по приросту льда за 20 лет

Ледниковый щит Антарктиды увеличил свою массу примерно на 695 млрд тонн за период с июля 2021 года по апрель 2023 года.

По данным Sciencedaily, это крупнейший прирост за всю историю наблюдений спутниковой системы GRACE, ведущихся с 2003 года.

Исследование провела международная группа ученых во главе со специалистами Института океанологии Китайской академии наук.

Где накопилось больше всего льда

Основной прирост пришелся на Восточную Антарктиду, в частности на районы Земли Королевы Мэри и Земли Уилкса.

По оценкам ученых, этот сектор накопил около 470,3 млрд тонн льда, что составляет примерно 68% от общего прироста.

При этом полученные данные резко отличаются от долгосрочной тенденции. В период с 2003 по 2024 год Антарктида в среднем теряла около 140,5 млрд тонн льда ежегодно.

Почему Антарктида начала набирать массу

Ученые связывают необычное увеличение массы ледникового щита с продолжительным потеплением так называемого тропического теплого бассейна – области между западной частью Тихого и восточной частью Индийского океанов.

Повышение температуры поверхности океана привело к изменениям атмосферной циркуляции. В результате к Восточной Антарктиде стало поступать больше влажного воздуха из средних широт Индийского океана.

Это увеличило количество так называемых атмосферных рек – узких потоков водяного пара. В условиях антарктического холода влага выпадала в виде интенсивных снегопадов, способствуя увеличению массы ледникового щита.

Модельные расчеты подтвердили связь между потеплением тропического океана, изменением атмосферной циркуляции и ростом количества осадков. При этом вклад антропогенного фактора в наблюдавшуюся аномалию снегопадов ученые оценили примерно в 9%.

Станет ли Антарктида накапливать лед дальше

Исследователи подчеркивают, что рекордный прирост не означает разворота долгосрочной тенденции.

По их оценке, подобные многолетние периоды потепления тропического теплого бассейна могут происходить примерно раз в десятилетие, поэтому нынешнее увеличение массы ледников может оказаться временным.

Кроме того, Западная Антарктида продолжает терять лед, а некоторые ледники Восточной Антарктиды остаются уязвимыми из-за таяния шельфовых ледников снизу под воздействием более теплой океанской воды.

Ученые считают, что выявленная связь между процессами в тропическом океане и изменением количества осадков в Антарктиде позволит точнее прогнозировать динамику ледникового щита и ее возможное влияние на уровень мирового океана.