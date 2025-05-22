Советник председателя Национального банка и руководитель цифровой трансформации Бинур Жаленов рассказал о результатах работы антифрод-центра, запущенного 22 июля 2024 года, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, на сегодня к системе подключены порядка 150 участников. Это – все банки, микрофинансовые и платежные организации. Сейчас к платформе подключаются и телеком-операторы.

"На сегодня предотвращено порядка 58 тысяч инцидентов на общую сумму 2,2 миллиарда тенге. При этом мы твердо осознаем, что нам еще предстоит много поработать по развитию инструментария борьбы с мошенничеством. Потому что проблема действительно большая", - отметил Жаленов.

По его словам, борьба с мошенничеством должна вестись на уровне целой экосистемы при межведомственной координации Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, правоохранительных органов и правительства в целом.

Сейчас, помимо подключения телеком-провайдеров, ведется работа над пилотными проектами по так называемому сессионному антифроду - анализу поведения пользователя в мобильном приложении, чтобы в режиме реального времени распознавать попытки социальной инженерии. Также совершенствуется система транзакционного антифрода - внедряются новые списки подозрительных операций и другие инструменты.

"В целом наш фокус сейчас направлен на то, чтобы бороться не столько с последствиями мошенничества на уровне транзакции, сколько с его предпосылками для того, чтобы предотвращать. Понятно, что это в большей степени работа по линии финансовой грамотности, но и всех тех элементов, которые я озвучил выше", - подчеркнул представитель Нацбанка.

Он добавил, что ряд законодательных поправок уже находится на рассмотрении в Парламенте, а по другим предложениям работа продолжается. Пилотные проекты запущены, и к концу года предполагается полноценный запуск всего функционала.