Антиколл-центр против телефонных мошенников запустили в Астане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане начал работу первый в стране Анти Call-центр, который будет перехватывать звонки телефонных мошенников и мешать им связываться с потенциальными жертвами. Проект реализован прокуратурой столицы совместно с АО «Казахтелеком», сообщает BAQ.KZ.
Новая система направлена на предотвращение интернет-мошенничества еще до того, как преступникам удастся обмануть человека.
По словам прокурора Управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры Астаны Нурислама Балтабекова, специалисты центра отслеживают подозрительные звонки как из Казахстана, так и из-за рубежа.
«Проводится перехват подозрительных звонков как с территории Казахстана, так и из других стран. Операторы Анти Call-центра удерживают кибермошенников на линии, отнимают у них время и не дают дозвониться до потенциальной жертвы. Мы постоянно анализируем телефонный трафик – откуда поступают звонки, кому они адресованы. Если выявляются подозрительные закономерности, например, большое количество звонков из одной локации или их необычная продолжительность, есть основания предполагать, что действуют мошенники. Тогда оператор вступает с ними в разговор. Чем больше времени удастся отнять у злоумышленников, тем больше граждан удастся защитить. Долгий разговор бьет по карману мошенника, а не его потенциальной жертвы. В это время сотрудники киберполиции предупреждают людей, которым звонят преступники, о возможной угрозе. Уже был случай, когда благодаря работе центра удалось предотвратить мошенничество прямо возле банка, где человек собирался оформить крупный кредит под влиянием телефонных аферистов», – рассказал Нурислам Балтабеков.
По информации прокуратуры, запуск подобных механизмов уже приносит первые результаты.
Так, по сравнению с прошлым годом общее количество зарегистрированных случаев мошенничества в Астане сократилось на 3,5%, а число интернет-мошенничеств уменьшилось на 12%.
Кроме того, в прошлом году в столице были ликвидированы два преступных call-центра, занимавшихся мошеннической деятельностью.
Самое читаемое
- 14 граждан Южной Кореи задержали в Казахстане: что произошло
- В Жамбылской области открыли завод по производству сэндвич-панелей
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 31 июля
- Склад Wildberries в Волгограде загорелся после атаки беспилотников
- Жители Астаны смогут получать заказы от автономных роботов