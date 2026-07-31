Антиколл-центр против телефонных мошенников запустили в Астане

В Астане начал работу первый в стране Анти Call-центр, который будет перехватывать звонки телефонных мошенников и мешать им связываться с потенциальными жертвами. Проект реализован прокуратурой столицы совместно с АО «Казахтелеком», сообщает BAQ.KZ.

Новая система направлена на предотвращение интернет-мошенничества еще до того, как преступникам удастся обмануть человека.

По словам прокурора Управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры Астаны Нурислама Балтабекова, специалисты центра отслеживают подозрительные звонки как из Казахстана, так и из-за рубежа.

«Проводится перехват подозрительных звонков как с территории Казахстана, так и из других стран. Операторы Анти Call-центра удерживают кибермошенников на линии, отнимают у них время и не дают дозвониться до потенциальной жертвы. Мы постоянно анализируем телефонный трафик – откуда поступают звонки, кому они адресованы. Если выявляются подозрительные закономерности, например, большое количество звонков из одной локации или их необычная продолжительность, есть основания предполагать, что действуют мошенники. Тогда оператор вступает с ними в разговор. Чем больше времени удастся отнять у злоумышленников, тем больше граждан удастся защитить. Долгий разговор бьет по карману мошенника, а не его потенциальной жертвы. В это время сотрудники киберполиции предупреждают людей, которым звонят преступники, о возможной угрозе. Уже был случай, когда благодаря работе центра удалось предотвратить мошенничество прямо возле банка, где человек собирался оформить крупный кредит под влиянием телефонных аферистов», – рассказал Нурислам Балтабеков.

По информации прокуратуры, запуск подобных механизмов уже приносит первые результаты.

Так, по сравнению с прошлым годом общее количество зарегистрированных случаев мошенничества в Астане сократилось на 3,5%, а число интернет-мошенничеств уменьшилось на 12%.

Кроме того, в прошлом году в столице были ликвидированы два преступных call-центра, занимавшихся мошеннической деятельностью.