Агентство по противодействию коррупции РК объявило в розыск гражданку Республики Казахстан — Таткееву Карлыгаш Курмашевну, 1971 года рождения, передаёт BAQ.KZ.

Она подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере.

На данный момент её местонахождение неизвестно.

Антикор просит всех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемой, сообщить по следующим контактам:

Call-центр: 1424

Дежурная часть: 8-7172-90-92-60

Мобильные номера: 8-701-972-06-05, 8-775-934-63-33

За помощь в розыске гарантируются вознаграждение и анонимность.

По данным из соцсетей, бывшая служительница Фемиды Карлыгаш Таткеева попала в орбиту следствия по делу о мошенничестве, где главными фигурантами проходят другие. Она якобы обещала помочь решить судебный спор за 500 тысяч долларов. Но у нее это не получилось, и она вернула деньги через посредников под расписку. Посредники якобы вернули не всю сумму тому, кто ее передал, и из-за этого тот написал заявление. Узнав об этом, Таткеева скрылась.