Дело бывшего главы Astana LRT Талгата Ардана может быть пересмотрено после его экстрадиции в Казахстан. Об этом сообщил официальный представитель Антикоррупционного агентства Данияр Бигайдаров, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Был вынесен приговор суда. Он осужден на 11 лет. Если он будет возвращён в Казахстан по решению суда, а в настоящее время Генеральная прокуратура занимается его экстрадицией, он будет ознакомлен с решением суда. Если в течение 15 дней он подаст апелляцию, есть возможность пересмотра дела", - пояснил Бигайдаров.

Бывшего главу ТОО "Астана LRT" Талгата Ардана задержали в Турции в мае 2025 года.

Напомним, что ещё в сентябре 2019 года Генеральная прокуратура Казахстана направила в Министерство юстиции Турции официальный запрос о его выдаче. Турецкие компетентные органы начали розыскные мероприятия, однако долгое время его местонахождение оставалось неизвестным. Прорыв в деле произошёл в 2025 году: сотрудники Комитета национальной безопасности РК установили точное местонахождение разыскиваемого в Анталье. В результате, при поддержке турецкой полиции, было проведено его задержание.

Талгат Ардан ранее был заочно осуждён судом города Астаны по статьям 189 части 4 и 361 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан - за хищение в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Дело "Астана LRT" стало одним из самых резонансных коррупционных скандалов последних лет. Оно связано с масштабными хищениями бюджетных средств, выделенных на реализацию транспортной инфраструктуры столицы. Возвращение главного фигуранта этого дела в Казахстан может дать новый импульс расследованию и раскрыть другие звенья коррупционной цепочки.