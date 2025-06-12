Агентство по противодействию коррупции Казахстана вновь обращает внимание граждан на активность мошенников в социальных сетях. Неустановленные лица создают фальшивые аккаунты от имени руководства и сотрудников ведомства, вводя пользователей в заблуждение, передаёт BAQ.KZ.

На этот раз в социальной сети Facebook была обнаружена фейковая страница от имени Председателя Антикоррупционной службы Асхата Жұмағали. В Агентстве подчёркивают, что данный аккаунт не имеет отношения к реальному профилю главы ведомства.

В настоящее время принимаются меры по блокировке страницы и подобных ресурсов.

Казахстанцев просят не доверять сомнительным страницам, не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать личные данные третьим лицам. При обнаружении фейковых аккаунтов или сообщений от имени Агентства следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Также Антикор опубликовал перечень официальных страниц территориальных департаментов в социальных сетях. Ведомство напоминает: информация от имени сотрудников публикуется только через проверенные источники.