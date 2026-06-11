Антимигрантские беспорядки вспыхнули в Северной Ирландии

В столице Северной Ирландии - Белфасте - вторую ночь подряд продолжаются массовые беспорядки. Вечером 10 июня и в ночь на 11 июня между демонстрантами и полицией произошли столкновения на улицах города. Поводом для протестов стало нападение на местного жителя, в котором подозревается выходец из Судана.

По сообщениям СМИ, инцидент вызвал широкий общественный резонанс и спровоцировал антимигрантские выступления. По данным очевидцев, участники беспорядков пытались пройти к отелю, где размещаются мигранты. Полиция перекрыла путь демонстрантам и вступила с ними в противостояние. Во время столкновений протестующие бросали камни и бутылки с зажигательной смесью, поджигали баррикады и пустующие здания.

Для разгона толпы правоохранители применили водомёты и резиновые пули. Сообщается о нескольких пострадавших, однако точное число раненых не уточняется. Первые беспорядки начались ещё 9 июня. В пострадавших районах был усилен полицейский контроль. В целях безопасности часть школ досрочно завершила занятия, а работа общественного транспорта и ряда магазинов была временно ограничена.