Антимонопольная политика СНГ переходит под председательство Казахстана

Казахстан возглавит Межгосударственный совет по антимонопольной политике СНГ, который занимается защитой конкуренции и противодействием картельным сговорам. В сферу его работы входят рынки авиаперевозок, лекарств, нефтепродуктов, мобильной связи и розничной торговли.

Председателем совета на 2026–2028 годы избран глава Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана Марат Омаров. Решение приняли 29 октября на заседании в Ханкенди (Азербайджан) при поддержке государств СНГ.

Совет объединяет антимонопольные органы стран Содружества и координирует их работу по выявлению нарушений конкуренции, затрагивающих рынки нескольких государств.

Для совместных расследований при совете действует специальный штаб. В его поле зрения находятся авиаперевозки, телекоммуникации, продажа нефтепродуктов, фармацевтическая продукция и розничная торговля. Отдельное направление связано с противодействием картельным соглашениям, когда участники рынка договариваются между собой вместо честной конкуренции.

Сейчас в повестку совета входят вопросы ценообразования на лекарства, стоимости международного роуминга, регулирования цифровых площадок и влияния искусственного интеллекта на конкуренцию.

Председательство Казахстана предполагает развитие совместных расследований и согласование подходов к антимонопольному регулированию между странами СНГ.

Межгосударственный совет по антимонопольной политике действует с 1993 года. Его создали на основании договора о согласованной антимонопольной политике, подписанного главами правительств государств Содружества.