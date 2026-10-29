Медведи терроризируют Россию: почти 30 человек погибли, турбазы закрываются

В России с начала года не менее 28 человек погибли в результате нападений медведей. Хищники всё чаще выходят к людям, а туристические базы и лесные зоны в некоторых регионах становятся опасными для отдыха. По данным российских СМИ, больше всего погибших — в Иркутской области и Красноярском крае, не менее семи человек в каждом регионе.

Один из последних смертельных случаев произошёл 23 октября: медведь напал на 63-летнего сторожа лесопилки под Богучанами. Минприроды России связывает участившиеся выходы зверей к населённым пунктам с нехваткой корма, лесными пожарами и аномально тёплой осенью. Животных также привлекают пищевые отходы на свалках и туристических стоянках.

По официальным данным, в России насчитывается более 300 тысяч медведей — вдвое больше, чем 30 лет назад. С начала года власти разрешили отстрелить около пяти тысяч бурых медведей. Из-за активности хищников в некоторых регионах временно приостанавливали поиски пропавших людей в лесах.

По данным Банка России, участившиеся встречи с медведями также мешают развитию туризма: отдыхающие отказываются от поездок, а доступ к отдельным туристическим объектам ограничивают. Специалисты предупреждают, что риск новых нападений может сохраняться до середины ноября, пока не установится устойчивый снежный покров и медведи не уйдут в спячку.