В Казахстане усиливается борьба с финансовыми пирамидами, передает BAQ.KZ. Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению и пресечению деятельности мошеннических структур, замаскированных под инвестиционные проекты. Только с начала 2025 года были предприняты масштабные меры, позволившие серьезно ограничить распространение подобных схем.

За первые месяцы года удалось заблокировать более 7 тысяч интернет-сайтов, на которых распространялась информация о фиктивных инвестиционных возможностях. Одновременно с этим были закрыты десятки чатов и каналов в социальных сетях, включая Instagram и Telegram, где агрессивно велось продвижение финансовых пирамид - в общей сложности эти сообщества объединяли около 276 тысяч человек.

В результате оперативных действий ликвидированы 36 финансовых пирамид, в которые были вовлечены более 86 тысяч казахстанцев. По ряду дел завершены досудебные расследования: возбуждено 46 уголовных производств в отношении 19 организованных схем. Существенной мерой стало и арестованное имущество на общую сумму 12,5 миллиарда тенге, что позволит возместить хотя бы часть ущерба, понесённого пострадавшими.

С 2021 года в Казахстане пресечена деятельность более 100 финансовых пирамид. По итогам расследований и судебных процессов 227 организаторов этих схем уже получили реальные сроки лишения свободы.