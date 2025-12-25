В Костанайской области полиция продолжает проверки антитеррористической защищённости учебных заведений, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Polisia.kz. Сотрудники управления по противодействию экстремизму Департамент полиции Костанайской области проверяют школы, детские сады и колледжи региона.

Особое внимание уделяется пропускному режиму и действиям охраны, в том числе реакции на тревожную кнопку. Полицейские также оценивают работу систем безопасности — видеонаблюдения, речевого оповещения и контроля доступа в здания. В рамках проверок сотрудники полиции Амангельды Бапинов и Ерлан Тумурзин проводят лекции и беседы с учащимися и преподавателями. За последнюю неделю они посетили несколько школ областного центра, где напомнили алгоритм действий при террористических угрозах, порядок эвакуации и правила поведения при обнаружении подозрительных предметов.

В полиции отмечают, что такие мероприятия проходят на постоянной основе и направлены на повышение безопасности. С начала года в области проведено более 520 учебно-практических занятий, в которых приняли участие свыше 57 тысяч учащихся, преподавателей и сотрудников образовательных учреждений.