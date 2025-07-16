Антиядерный активист Амантай қажы столкнул женщину с лестницы
Против лидера "Невада – Семипалатинск" возбуждено дело после травмы женщины.
Сегодня, 13:28
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Сегодня, 13:28Сегодня, 13:28
236Фото: Кадр видео
В социальных сетях распространилось видео, на котором 83‑летний антиядерный активист Амантай қажы трижды баллотировавшийся в Президенты, толкнул женщину с лестницы. В результате инцидента у пострадавшей диагностирован перелом тазобедренного сустава, передает BAQ.KZ.
Управлением полиции Алмалинского района по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся всестороннее расследование:
- Проводятся комплекс следственных и процессуальных действий;
- Назначены судебно-медицинские экспертизы;
- Над ходом расследования работает руководство Алматы.
Амантай-кажы Асылбек — лидер антиядерного движения, организатор марша Мира "Аттан Казахстан" и движения "Невада – Семипалатинск". Несколько раз был зарегистрирован кандидатом в Президенты Казахстана.
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