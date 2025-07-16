В социальных сетях распространилось видео, на котором 83‑летний антиядерный активист Амантай қажы трижды баллотировавшийся в Президенты, толкнул женщину с лестницы. В результате инцидента у пострадавшей диагностирован перелом тазобедренного сустава, передает BAQ.KZ.

Управлением полиции Алмалинского района по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся всестороннее расследование:

Проводятся комплекс следственных и процессуальных действий;

Назначены судебно-медицинские экспертизы;

Над ходом расследования работает руководство Алматы.

Амантай-кажы Асылбек — лидер антиядерного движения, организатор марша Мира "Аттан Казахстан" и движения "Невада – Семипалатинск". Несколько раз был зарегистрирован кандидатом в Президенты Казахстана.