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Антиядерный активист Амантай қажы столкнул женщину с лестницы

Против лидера "Невада – Семипалатинск" возбуждено дело после травмы женщины.

Сегодня, 13:28
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 13:28
Сегодня, 13:28
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Фото: Кадр видео

В социальных сетях распространилось видео, на котором 83‑летний антиядерный активист Амантай қажы трижды баллотировавшийся в Президенты, толкнул женщину с лестницы. В результате инцидента у пострадавшей диагностирован перелом тазобедренного сустава, передает BAQ.KZ.

Управлением полиции Алмалинского района по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся всестороннее расследование:

  • Проводятся комплекс следственных и процессуальных действий;
  • Назначены судебно-медицинские экспертизы;
  • Над ходом расследования работает руководство Алматы.

Амантай-кажы Асылбек — лидер антиядерного движения, организатор марша Мира "Аттан Казахстан" и движения "Невада – Семипалатинск". Несколько раз был зарегистрирован кандидатом в Президенты Казахстана.

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