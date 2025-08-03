  • 3 Августа, 13:46

Антониу Гутерриш: Казахстан – центр, несущий миру послание о единстве

Генеральный секретарь ООН высказал признательность за теплый прием.

Сегодня, 13:26
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Akorda.kz Сегодня, 13:26
Сегодня, 13:26
66
Фото: Akorda.kz

Антониу Гутерриш отметил вклад Казахстана в укрепление международного сотрудничества и продвижение целей устойчивого развития во время переговоров с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает BAQ.KZ.

"Казахстан является символом мира, символом диалога, мостом между народами, честным посредником во многих ситуациях. Начало этому положило историческое решение отказаться от ядерного оружия несколько десятилетий назад — это поистине выдающийся пример для всего мира. В то время, когда говорят о столкновении цивилизаций, Казахстан на собственном примере, и это убедительно демонстрируют Ваши инициативы, доказывает, что диалог и сотрудничество между представителями разных религий и культур возможны. Вы всегда были центром, несущим миру послание о единстве и сближении людей", – отметил Генеральный секретарь.

Участники встречи обсудили перспективы деятельности Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, вопросы реформирования Организации Объединенных Наций, международную и региональную повестку, другие актуальные темы.

Самое читаемое

Наверх