Антониу Гутерриш: Казахстан – центр, несущий миру послание о единстве
Генеральный секретарь ООН высказал признательность за теплый прием.
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Антониу Гутерриш отметил вклад Казахстана в укрепление международного сотрудничества и продвижение целей устойчивого развития во время переговоров с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает BAQ.KZ.
"Казахстан является символом мира, символом диалога, мостом между народами, честным посредником во многих ситуациях. Начало этому положило историческое решение отказаться от ядерного оружия несколько десятилетий назад — это поистине выдающийся пример для всего мира. В то время, когда говорят о столкновении цивилизаций, Казахстан на собственном примере, и это убедительно демонстрируют Ваши инициативы, доказывает, что диалог и сотрудничество между представителями разных религий и культур возможны. Вы всегда были центром, несущим миру послание о единстве и сближении людей", – отметил Генеральный секретарь.
Участники встречи обсудили перспективы деятельности Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, вопросы реформирования Организации Объединенных Наций, международную и региональную повестку, другие актуальные темы.
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