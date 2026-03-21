Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о готовности организации сыграть активную роль в деэскалации напряженности в Ормузском проливе, ключевом водном пути для мировых поставок нефти и газа, передает BAQ.KZ.

Гутерриш заявил в интервью Politico, что ООН может стать частью плана по снижению риска нападений и ответных ударов, а также подчеркнул опыт организации в посредничестве в международных кризисах.

В качестве примера Генеральный секретарь привел Черноморскую инициативу, которая с июля 2022 года обеспечивала экспорт украинского зерна и удобрений по гуманитарному коридору до прекращения участия России спустя год.

"Моя главная цель - выяснить, возможно ли создать в Ормузском проливе условия, аналогичные тем, которые существовали в прошлом", - сказал Генеральный секретарь.

Гутерриш добавил, что ООН поддерживает контакты с ключевыми странами Персидского залива и Европейским советом.

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация отличается от предыдущих и ее урегулирование требует иного подхода.