  • Главная
  • Новости
  • Антониу Гутерриш: ООН может стать частью мирного решения по Ормузскому проливу

Антониу Гутерриш: ООН может стать частью мирного решения по Ормузскому проливу

ООН поддерживает контакты с ключевыми странами Персидского залива и Европейским советом.

Сегодня 2026, 20:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня 2026, 20:54
Сегодня 2026, 20:54
Фото: Pixabay.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о готовности организации сыграть активную роль в деэскалации напряженности в Ормузском проливе, ключевом водном пути для мировых поставок нефти и газа, передает BAQ.KZ.

Гутерриш заявил в интервью Politico, что ООН может стать частью плана по снижению риска нападений и ответных ударов, а также подчеркнул опыт организации в посредничестве в международных кризисах.

В качестве примера Генеральный секретарь привел Черноморскую инициативу, которая с июля 2022 года обеспечивала экспорт украинского зерна и удобрений по гуманитарному коридору до прекращения участия России спустя год.

"Моя главная цель - выяснить, возможно ли создать в Ормузском проливе условия, аналогичные тем, которые существовали в прошлом", - сказал Генеральный секретарь.

Гутерриш добавил, что ООН поддерживает контакты с ключевыми странами Персидского залива и Европейским советом.

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация отличается от предыдущих и ее урегулирование требует иного подхода.

"Конечно, это другой контекст, - сказал он. - Решение было бы другим. Но мы хотели бы быть полезными и готовы управлять системой. Для этого у нас созданы рабочие группы. Но мы предпочитаем работать напрямую с США и другими государствами",- отметил он.

Самое читаемое

Наверх