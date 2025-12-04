Глава Европейского Совета Антониу Кошта сообщил, что на этой неделе в Брюсселе начались переговоры по соглашению об упрощении визового режима между Казахстаном и Европейским союзом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. Он подчеркнул, что этот процесс важен для граждан обеих сторон, поскольку после заключения соглашения будет проще встречаться, учиться, работать и инвестировать. По его словам, это станет "символом дружбы между нашими народами".

Кроме того, Кошту выразил признательность Казахстану за защиту Устава ООН и международно-правового порядка,

Мы приветствуем активную и конструктивную роль Казахстана в обеспечении региональной стабильности, в частности, Вашу поддержку в деле урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. Мирный и процветающий Южный Кавказ имеет жизненно важное значение для укрепления связей между Европой и Центральной Азией, — сообщил он.

Президент Европейского Совета отдельно отметил внутренние преобразования в Казахстане, заявив, что "динамика казахстанского общества в сочетании с экономическими, политическими и социальными реформами, инициированными президентом Касым-Жомартом Токаевым, являются надежной основой для продвижения нашего сотрудничества на новый уровень".

Убежден, что вместе мы сможем превратить общие вызовы в общие возможности во благо будущего наших народов, — сказал он.

Антониу Кошта прилетел сегодня в Казахстан с первым официальным визитом, который совпал с десятилетием Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС.