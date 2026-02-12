Подписан меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве между АО "Qazcontent" и ТОО "Научно-исследовательский центр "Жастар". Документ подписали председатель правления АО "Qazcontent" Айна Задабек и директор НИЦ "Жастар" Гулисхан Нахбаева, передает BAQ.KZ.

Главная цель сотрудничества — разработка качественного контента, направленного на повышение гражданской активности, патриотизма и социальной ответственности среди молодежи. Стороны планируют готовить медиаобзоры и аналитические материалы на основе социальных исследований, опросов и статистических данных, отражающих актуальные проблемы молодежной среды.

В частности, предполагается реализация совместных образовательных и просветительских проектов, создание постоянных рубрик, подкастов и мультимедийных продуктов, популяризирующих науку, культуру и здоровый образ жизни. Кроме того, запланировано проведение конференций, семинаров и тренингов в медиасфере и в рамках государственной молодежной политики, а также создание экспертных площадок для обсуждения современных тенденций, касающихся молодежи.

Эти инициативы позволят дополнительно обогатить контент молодежного портала El.kz и укрепить его роль как ведущей информационно-познавательной платформы для молодежи. Отметим, что в каждом из шести проектов, входящих в состав Qazcontent, предусмотрено направление для молодежной аудитории. В частности, интернет-портал El.kz с прошлого года кардинально изменил стратегию развития, сделав акцент на контенте для молодежи.

В настоящее время на портале El.kz широко освещаются такие актуальные темы, как искусственный интеллект и IT, технологии, бизнес, урбанистика, современное кино, музыка, мода и путешествия. Регулярно публикуются материалы о талантливой молодежи, познавательные и аналитические статьи для детей, а также эксклюзивные интервью. Основная аудитория портала — студенты, предприниматели нового поколения, креаторы, аналитики и эксперты.

Помимо этого, у El.kz действуют специальные страницы El.sport, El_kids, El.women и El.travel. На этих площадках широко освещаются достижения известных личностей и талантливых, активных молодых людей, вносящих вклад в развитие страны.

Таким образом, подписанный меморандум не только усилит контентный потенциал интернет-портала El.kz, но и откроет возможности для системного развития качественных медиапродуктов и аналитических проектов для молодежи.

Следует отметить, что при поддержке Министерства культуры и информации РК НИЦ "Жастар" и АО "Qazcontent" совместно запустили на YouTube-канале El Jastary ежемесячный подкаст-проект "El jastary media". В подкасте обсуждаются актуальные вопросы молодежной политики в Казахстане, новые тренды и экспертные мнения.