Тренинг по использованию ИИ для представителей медиа прошёл в АО "Qazcontent"
Журналисты обсудили перспективы дальнейшего внедрения ИИ в медиа-сферу.
АО "Qazcontent" организовало практический тренинг, посвящённый применению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в сфере медиа и коммуникаций, передаёт BAQ.KZ. Участниками мероприятия стали журналисты ведущих редакций, специалисты пресс-служб и представители других медиа-организаций.
Основное внимание на тренинге было уделено эффективному использованию визуальных инструментов. Помимо работы с текстовым контентом, участники познакомились с современными подходами к применению фото, видео и аватаров, созданных с помощью искусственного интеллекта.
В практической части участники совершенствовали навыки обработки готовых материалов с помощью ИИ-инструментов и осваивали методы их интеграции в информационные проекты.
По итогам тренинга участникам вручили сертификаты, после чего состоялось обсуждение перспектив дальнейшего внедрения ИИ в медиа-сферу. По словам организаторов, подобные инициативы позволяют специалистам на практике убедиться, что современные технологии могут органично вписываться в повседневный рабочий процесс.
