Сокращение стратегических и коммерческих запасов нефти в США вновь привлекло внимание мировых рынков к вопросам энергетической безопасности. На фоне продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке, рисков вокруг Ормузского пролива и растущей конкуренции за энергоресурсы эксперты все чаще говорят о начале нового этапа глобальной нефтяной турбулентности.

Для одних это сигнал о возможном росте цен на нефть, для других – признак более глубоких процессов, связанных с борьбой крупнейших держав за контроль над энергетическими потоками. Как изменения в американских нефтяных резервах могут повлиять на мировую экономику, политику Вашингтона и перспективы Казахстана как экспортера нефти, выяснял корреспондент BAQ.KZ.

Новый этап нефтяного кризиса или временная турбулентность?

В последние месяцы нефтяной рынок оказался под воздействием сразу нескольких факторов: сокращения запасов нефти в США, нестабильности на Ближнем Востоке и сохраняющихся рисков для судоходства через Ормузский пролив. Однако нефтегазовый эксперт Олжас Байдильдинов считает, что говорить о полномасштабном кризисе пока преждевременно.

По его мнению, мир сегодня находится не в начале, а уже во второй фазе нефтяного кризиса.

"Сейчас можно сказать, что мы находимся во второй стадии нефтяного кризиса. Об этом я уже подробно писал ранее. Первая стадия представляла собой шок для рынка. Мы видели попытки роста цены нефти до 120 долларов за баррель. Затем котировки опустились ниже 90 долларов, а сейчас стабилизировались примерно на уровне 100 долларов. Несмотря на различные атаки и обмен ударами между сторонами конфликта, цена удерживается примерно на этом уровне", – отметил эксперт.

По его словам, главным фактором, который пока не позволяет ситуации перерасти в полноценный кризис, остается сохранение поставок нефти на мировой рынок.

"Как бы то ни было, поставки нефти продолжаются. Ормузский пролив в целом остается открытым. Суда проходят через него. Конечно, не до конца понятно, на каких условиях осуществляется это движение, но поставки не остановлены. Кроме того, страны Персидского залива за последние годы успели создать альтернативную инфраструктуру. Например, ОАЭ используют порт Фуджейра, расположенный уже в Оманском заливе, а Саудовская Аравия увеличила объемы перевозок через порты на Красном море. В целом ситуация постепенно стабилизируется", – считает Байдильдинов.

Эксперт обращает внимание и на еще один важный фактор – наличие крупных резервов у развитых стран.

"У крупных государств и стран ОЭСР имеются значительные запасы. Если импорт полностью прекратится, имеющихся резервов хватит примерно на 30–40 дней. Поэтому сокращение запасов действительно наблюдается не только в США, но и в Европе, а также в странах Юго-Восточной Азии. Однако это пока лишь вторая стадия кризиса", – пояснил он.

Что будет дальше?

По оценке Байдильдинова, третья стадия кризиса может наступить в том случае, если конфликт затянется, а риски для поставок нефти возрастут.

"Если конфликт и нефтяной кризис будут продолжаться, третьей стадией станет сокращение потребления. Во время пандемии COVID-19 мировое потребление нефти в отдельные периоды падало на 40–50 процентов. Тогда даже возникала проблема нехватки мест для хранения нефти. Руководитель компании BP тогда говорил, что нефть, возможно, придется хранить даже в бассейнах", – напомнил эксперт.

Пока, по его словам, правительства ведущих экономик не прибегают к мерам по ограничению потребления топлива.

"Сегодня мы не видим никаких ограничений потребления. Страны Европы, США и государства Юго-Восточной Азии продолжают работать в обычном режиме. При необходимости они могут расширить практику удаленной работы или сократить рабочую неделю, но пока до таких мер дело не дошло. У них есть и резервы, и необходимые запасы", – отметил он.

При этом существующие стратегические резервы создавались именно для подобных кризисных ситуаций после нефтяных потрясений 1970–1980-х годов.

Как изменятся цены на нефть?

По мнению Олжаса Байдильдинова, текущая ситуация может поддерживать высокие цены на нефть в течение достаточно длительного периода.

"В дальнейшем высокий спрос сохранится, поскольку странам придется не только обеспечивать текущее потребление, но и восстанавливать собственные резервы. Это означает, что в ближайшие полтора года цены на нефть, скорее всего, останутся на относительно высоком уровне. При этом пока мы не наблюдаем резкого скачка стоимости. Одни эксперты считают, что запасов хватит до конца августа, другие полагают, что первые признаки серьезного кризиса мировой экономики могут проявиться уже к середине июля", – отметил он.

Тем не менее эксперт не видит оснований для катастрофических сценариев.

"На данный момент я не вижу предпосылок для крайне серьезных рисков на нефтяном рынке или для резкого взлета цен на нефть", – подчеркнул Байдильдинов.

Борьба за энергию выходит на новый уровень

Турецкий политолог, доктор исторических наук и председатель Турецкого центра в Кахраманмараше Бахтияр Мурат Арас считает, что происходящее нельзя рассматривать исключительно через призму рыночных показателей.

По его словам, нынешние процессы являются продолжением многолетней борьбы государств за доступ к энергетическим ресурсам.

"На самом деле с момента промышленной революции одной из важнейших потребностей человечества остается энергия. Сегодня мир вновь сталкивается с риском масштабного энергетического кризиса. Особенно высока потребность в энергоресурсах у технологически развитых и индустриальных государств. Этот вопрос остается в центре внимания Европейского союза, Китая, США и России", – отметил эксперт.

По его мнению, большинство современных геополитических конфликтов так или иначе связаны именно с энергетикой.

"Мы неоднократно наблюдали это в истории. Контроль над Басрой после распада Османской империи, борьба за нефтяные месторождения на Ближнем Востоке – все это было частью более широкой стратегии. И сегодня за многими конфликтами также стоят экономические причины. Главная из них – борьба за энергию. Политика США в отношении Венесуэлы, стран Персидского залива или Ормузского пролива во многом продиктована именно энергетическими интересами", – считает Бахтияр Мурат Арас.

Почему сокращаются запасы нефти в США?

Эксперт связывает снижение американских резервов с усилением глобальной конкуренции за энергоресурсы.

"Сегодня энергетическая конкуренция становится все более жесткой. Потребность Китая в энергоресурсах также продолжает расти. Государства, обладающие собственными ресурсами, такие как Россия и Казахстан, хорошо понимают стратегическое значение этих запасов и относятся к ним очень осторожно", – отметил он.

По словам политолога, сокращение стратегических резервов США нельзя считать случайным процессом.

"Согласно последним исследованиям, стратегические нефтяные резервы США сократились примерно вдвое. Эти запасы предназначены для использования в условиях войны или масштабного экономического кризиса. Поэтому их необходимо восполнять", – пояснил эксперт.

Он считает, что многие внешнеполитические шаги Вашингтона последних лет напрямую связаны именно с необходимостью восстановления резервов.

"Во многих действиях США по отношению к нефтедобывающим странам можно увидеть стремление восполнить собственные запасы. Для тех, кто понимает мировую экономику и политическую историю, это вполне логичная ситуация", – заявил Арас.

Что это значит для Казахстана?

Эксперты сходятся во мнении, что в краткосрочной перспективе рост цен на нефть способен принести дополнительные доходы экспортерам сырья, включая Казахстан.

Однако в более долгосрочном плане риски остаются значительными. Усиление конкуренции между США и Китаем, борьба за контроль над энергетическими маршрутами и возможное давление на страны, обладающие крупными ресурсами, могут существенно изменить геополитический ландшафт.

По словам Бахтияра Мурата Араса, Казахстану необходимо уже сейчас готовиться к возможным изменениям.

"Да, в краткосрочной перспективе нефтедобывающие страны могут получить дополнительную прибыль. Но история показывает, что за такими процессами нередко следуют и политические последствия. Поэтому важно заранее оценивать риски. Казахстану необходимо укреплять свои позиции по всем направлениям. При этом это не та проблема, которую можно решить в одиночку. Здесь необходим общий стратегический подход и более тесное сотрудничество между государствами тюркского мира", – считает эксперт.

В целом аналитики отмечают, что ситуация на нефтяном рынке остается управляемой, однако неопределенность продолжает расти. Пока стратегические резервы позволяют крупнейшим экономикам мира удерживать баланс, но дальнейшее развитие событий будет во многом зависеть от ситуации на Ближнем Востоке, состояния американских запасов и решений крупнейших игроков мирового энергетического рынка.