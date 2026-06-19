Апорт возрождают с помощью ДНК-технологий: новые сады появятся к 2027 году

В Казахстане продолжается работа по возрождению знаменитого сорта яблок Апорт. Согласно планам Министерства сельского хозяйства и Управления делами президента, к 2027 году площадь новых садов этой культуры увеличится до 110 гектаров. Проект реализуется в рамках дорожной карты, разработанной по поручению главы государства.

Основой для восстановления легендарного сорта стали многолетние исследования казахстанских ученых. С 2006 по 2011 годы специалисты Казахского НИИ плодоводства и виноградарства совместно с Казахским НИИ защиты и карантина растений изучали популяции яблони Сиверса и Апорта в Жонгар-Алатауском и Иле-Алатауском национальных парках. В ходе экспедиций ученые собрали 30 форм дикой яблони и отобрали перспективные клоны Апорта, которые были оздоровлены от вирусов в лабораторных условиях.

С помощью молекулярного анализа исследователи определили 11 сорто-подвойных комбинаций с совпадающими ДНК-профилями, что позволило получить качественный посадочный материал для дальнейшего разведения сорта. Первый экспериментальный сад площадью 5 гектаров был заложен в Помологическом саду в 2015 году. Уже в 2022 году он дал первый урожай.

Кроме того, ученым удалось выявить формы яблони Сиверса, обладающие природной устойчивостью к бактериальному ожогу и парше — основным заболеваниям плодовых культур. В 2025 году новый сад Апорта площадью 10 гектаров появился в Талгарском региональном филиале института. Сейчас специалисты готовят саженцы для закладки еще 100 гектаров насаждений.

Между тем казахстанский Апорт получает признание и на международном уровне. Бренд «Апорт» предложен в качестве приоритетной культуры страны в рамках инициативы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) «Одно государство — одна приоритетная культура».