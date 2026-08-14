Apple обучила собственную ИИ модель специально для Китая

Apple разработала собственную большую языковую модель для китайского рынка при поддержке Alibaba. Это меняет прежний подход компании, которая собиралась опираться в Китае преимущественно на модели местных партнеров, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

О новой модели рассказали три источника, знакомые с проектом. По их словам, она создавалась специально для Китая и обучалась при участии Alibaba.

Apple и Alibaba официально эту информацию пока не комментировали.

До сих пор компания планировала запускать генеративный ИИ на китайских iPhone и других устройствах через решения местных разработчиков. Американские сервисы вроде ChatGPT и Claude в Китае недоступны, поэтому Apple пришлось выстраивать отдельную схему работы для одного из своих крупнейших зарубежных рынков.

Apple Intelligence, набор ИИ функций компании, ожидается в Китае в ближайшие месяцы после обновления iOS.

Собственная модель даст Apple больше контроля над тем, как ИИ работает на устройствах, продаваемых в стране. Для компании это особенно чувствительный вопрос на фоне конкуренции с Huawei и другими китайскими брендами, которые быстрее вывели на рынок смартфоны со встроенными ИИ помощниками.

Если запуск состоится по нынешней схеме, Apple может стать первой иностранной компанией, которой Пекин разрешит предлагать в Китае собственную ИИ модель.

Китай уже дал Apple зеленый свет

Регуляторный путь занял несколько месяцев. В июле Управление киберпространства Китая зарегистрировало генеративный ИИ сервис Apple, что открыло дорогу для запуска Apple Intelligence на китайских устройствах.

При этом полностью от местных партнеров компания не отказывается. В китайской версии Apple Intelligence планируется задействовать Qwen от Alibaba. Ранее Reuters писал, что в систему может войти и технология Baidu.

На прошлой неделе Apple даже опубликовала инструкцию на китайском языке о подключении Qwen к Siri и инструментам для работы с текстом на совместимых Mac. Позже страницу удалили без объяснений.

Почему Apple так нужна собственная модель

Партнерство Apple и Alibaba впервые подтвердили еще в феврале 2025 года. Тогда глава Alibaba Джо Цай говорил, что Apple рассматривала несколько китайских компаний, но в итоге выбрала их.

Запуск потом задержался из-за необходимости привести ИИ функции в соответствие с требованиями китайского регулирования.

Для Apple Китай остается одним из самых значимых рынков. Отсутствие ИИ возможностей на местных iPhone уже называли одной из причин, по которым часть покупателей выбирала устройства китайских производителей со встроенными интеллектуальными помощниками.

Пока остается неясным, какую роль собственная модель Apple будет играть рядом с Qwen и другими китайскими решениями и как именно они будут работать вместе.