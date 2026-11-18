Судебный процесс против Apple начнётся в Париже 17 июня. Компанию обвиняют в том, что она ограничивала ремонт iPhone в сторонних сервисах, из-за чего после замены отдельных деталей могли перестать работать некоторые функции смартфонов. Речь идёт о моделях iPhone XS, 12, 13, 14, 15 и SE 2022 года выпуска.

По версии обвинения, ограничения действовали с ноября 2021-го по июль 2024 года. Например, после замены камеры в неавторизованной мастерской могла отключиться функция Face ID. Apple отвергает обвинения. Если компанию признают виновной, ей может грозить штраф до 300 тысяч евро и дополнительное взыскание в размере до 5% годовой выручки — около 21,7 млрд евро.

Клиенты также могут потребовать компенсацию. Иск против корпорации подала организация Stop Planned Obsolescence, которая выступает против намеренного сокращения срока службы техники. В 2021 году Apple уже согласилась выплатить 25 млн евро во Франции за то, что не предупредила пользователей о возможном замедлении старых iPhone после обновления программного обеспечения.