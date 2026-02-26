Компания должна выплатить более 1,5 млн рублей за отказ комплектовать смартфоны зарядными устройствами, сообщает BAQ.kz со ссылкой на 9to5Mac.

В бразильском штате Алагоас Procon-AL оштрафовал Apple на 101 627 реалов (около 1,5 млн рублей) за продажу iPhone без зарядного устройства. Регулятор подчеркнул, что перекладывание на покупателя необходимости отдельной покупки аксессуара нарушает принципы добросовестности и прозрачности.

Это уже не первый штраф Apple в Бразилии по этой причине. В 2022 году Министерство юстиции страны даже приостанавливало продажи смартфонов из-за отсутствия зарядки в комплекте. Apple перестала включать зарядные устройства с 2020 года — позже аналогичный шаг сделали Samsung и другие производители.

Между тем, по данным специалистов Omdia, в Европе в 2025 году самым продаваемым смартфоном стал Samsung Galaxy A56 5G, за ним — iPhone 16 и Samsung Galaxy A16.