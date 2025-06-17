В Северо-Казахстанской области полицейские выявили тревожные факты нарушений в сфере оборота лекарственных средств, передает BAQ.KZ.

С 9 по 13 июня в регионе прошло оперативно-профилактическое мероприятие "Дармек", в ходе которого были проверены десятки аптек, медицинских учреждений и предприятий.

По итогам рейда выявлено 19 административных правонарушений, включая свободную реализацию рецептурных препаратов, нарушение правил хранения и учёта наркосодержащих лекарств. В некоторых аптеках лекарства, потенциально опасные при бесконтрольном употреблении, отпускались без рецептов.

"На ряде объектов прекурсоры — вещества, которые могут быть использованы при изготовлении наркотиков, хранились с грубыми нарушениями. В отношении руководителей предприятий применены меры административной ответственности", — сообщили в полиции СКО.

Кроме того, в рамках операции выявлены два факта незаконного оборота электронных сигарет и жидкостей для вейпов. Полицейские напоминают, что с 2024 года их продажа и употребление запрещены, а за нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Правоохранители подчеркивают, что в условиях роста подростковой наркомании и популярности вейпинга такие нарушения представляют прямую угрозу здоровью и жизни граждан. Проверки в регионе будут продолжены.