Аптечный хаос: наркосодержащие препараты продавали без рецептов и контроля в СКО
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В Северо-Казахстанской области полицейские выявили тревожные факты нарушений в сфере оборота лекарственных средств, передает BAQ.KZ.
С 9 по 13 июня в регионе прошло оперативно-профилактическое мероприятие "Дармек", в ходе которого были проверены десятки аптек, медицинских учреждений и предприятий.
По итогам рейда выявлено 19 административных правонарушений, включая свободную реализацию рецептурных препаратов, нарушение правил хранения и учёта наркосодержащих лекарств. В некоторых аптеках лекарства, потенциально опасные при бесконтрольном употреблении, отпускались без рецептов.
"На ряде объектов прекурсоры — вещества, которые могут быть использованы при изготовлении наркотиков, хранились с грубыми нарушениями. В отношении руководителей предприятий применены меры административной ответственности", — сообщили в полиции СКО.
Кроме того, в рамках операции выявлены два факта незаконного оборота электронных сигарет и жидкостей для вейпов. Полицейские напоминают, что с 2024 года их продажа и употребление запрещены, а за нарушение предусмотрена уголовная ответственность.
Правоохранители подчеркивают, что в условиях роста подростковой наркомании и популярности вейпинга такие нарушения представляют прямую угрозу здоровью и жизни граждан. Проверки в регионе будут продолжены.
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