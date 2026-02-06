Аптеки пойманы на обмане: бесплатные лекарства ушли в коммерцию
В Казахстане выявлены факты незаконной продажи лекарств, предназначенных для бесплатного отпуска населению, а также подделки кодов маркировки. Нарушения вскрыла система цифровой маркировки и прослеживаемости лекарственных средств, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения РК, в ходе анализа данных установлено, что препараты, закупленные за счёт бюджета в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), реализовывались в коммерческом секторе. Кроме того, зафиксированы случаи повторного использования кодов маркировки разными субъектами и продажи лекарств с истекшим сроком годности.
По данным Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров, системой выявлены факты реализации более 15 тысяч единиц лекарств, предназначенных для бесплатного обеспечения населения. Также обнаружено свыше 6,5 тысячи кодов маркировки, которые использовались повторно — в общей сложности более 385 тысяч раз. Отдельно зафиксированы факты продажи более 750 упаковок просроченных препаратов.
В Минздраве под председательством главы ведомства Акмарал Альназаровой прошло совещание с участием вице-министров, представителей Комитета медицинского и фармацевтического контроля, СК "Фармация", АО "Казахтелеком" и Единого оператора маркировки. На встрече была представлена аналитическая платформа, позволяющая в режиме реального времени отслеживать движение каждой упаковки лекарства — от производства и импорта до розничной продажи.
Министр поручила профильным подразделениям использовать систему маркировки в ежедневной работе и усилить контроль за оборотом медикаментов, в том числе за нецелевым использованием препаратов, закупленных за счёт бюджета.
