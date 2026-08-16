«Ақ жол» обсудил с банковскими работниками ВКО долговую нагрузку и налоги

Представители Республиканского штаба Демократической партии «Ақ жол» во главе с председателем партии Данией Еспаевой встретились с работниками банковского сектора Восточно-Казахстанской области, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В ходе встречи участники обсудили долговую нагрузку граждан, вопросы банкротства физических лиц, кредитование, а также изменения налогового законодательства и их влияние на предпринимателей.

Представители партии напомнили, что вопрос законодательного регулирования банкротства граждан «Ақ жол» поднимал с 2014 года. В марте 2023 года в Казахстане вступил в силу закон, предусматривающий механизмы урегулирования задолженности граждан, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.

Отдельной темой встречи стал новый Налоговый кодекс. По информации партии, в ходе его рассмотрения были внесены более 100 предложений. Представители «Ақ жол» также выступали против повышения ставки НДС до 16% и снижения порога для налогоплательщиков.

«Для нас важно не просто давать обещания, а показывать, какие инициативы нам удалось провести через Парламент. Наша дальнейшая цель – снизить налоговую нагрузку, сделать финансирование более доступным и защищать предпринимательство. Эту работу мы продолжим в новом Курултае», – сказала Дания Еспаева.

Во время встречи банковские работники также поделились своим мнением о платежеспособности населения, финансовом положении бизнеса и проблемах, возникающих при кредитовании.

По итогам обсуждения представители партии получили предложения от специалистов финансового сектора. Поднятые вопросы касались как защиты заемщиков, так и условий ведения предпринимательской деятельности.