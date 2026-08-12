«Ақ жол» представил трудовым коллективам Павлодарской области предложения предвыборной программы

Председатель Демократической партии Казахстана «Ақ жол» Дания Еспаева в рамках предвыборной кампании встретилась с коллективами предприятий «Рубиком» и «Жана Роса» в Павлодарской области.

В ходе встреч были представлены основные положения программы партии на выборах в Курултай, которые состоятся 23 августа.

На предприятии «Рубиком», специализирующемся на производстве продуктов питания, Дания Еспаева рассказала о предложениях партии в сфере поддержки отечественного производства и предпринимательства. Отдельное внимание было уделено вопросам защиты интересов бизнеса, трудящихся и созданию условий для дальнейшего развития реального сектора экономики.

По информации партии, за годы работы «Рубиком» создал около 2 тысяч рабочих мест. В настоящее время на предприятии трудятся порядка 600 человек.

Дания Еспаева отметила, что представители «Ақ жол» намерены добиваться в Құрылтае конкретных законодательных решений по вопросам, которые волнуют предпринимателей и работников предприятий.

«Работа представителей партии в Құрылтае должна быть направлена не только на поднятие актуальных проблем, но и на принятие конкретных законодательных решений для их решения», – отметила председатель партии.

В ходе встречи сотрудники предприятия задали вопросы и высказали предложения по актуальным социально-экономическим темам.

В этот же день представители предвыборного штаба «Ақ жол» посетили завод «Жана Роса». Участники ознакомились с производственными цехами и процессом изготовления пищевой продукции и безалкогольных напитков.

На предприятии работают более 200 человек. После экскурсии Дания Еспаева провела встречу с коллективом, на которой также представила основные положения предвыборной программы. Среди приоритетов были обозначены развитие предпринимательства, поддержка казахстанских производителей, защита интересов бизнеса и повышение эффективности экономики.

В завершение обеих встреч представители партии призвали работников предприятий принять участие в выборах в Курултай 23 августа и проявить активную гражданскую позицию.